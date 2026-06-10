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Три человека пострадали после ракетной атаки в Чувашии

Власти рассказали о последствиях налета дронов ВСУ на Чувашию.

Три человека пострадали в результате налета украинских беспилотников на Чувашию ночью 10 июня. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Олег Николаев.

«Врачи делают всё необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — уточнил он.

При этом Олег Николаев отметил, что, несмотря на отмену в Чувашии ракетной опасности, угроза повторной атаки вражеских беспилотников все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России ночью и утром 10 июня объявлялась ракетная опасность.

Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всех регионов УрФО.

При этом впервые утром 10 июня режим беспилотной опасности объявлялся в Омской области.

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