Медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино

В Шумилинском районе дачник встретился с медведем во время утренней пробежки, пишет портал fishingby.com.
Неожиданная встреча произошла вблизи деревни Лесковичи Шумилинского района. Дачник по имени Алексей рассказал, что во время утренней пробежки столкнулся с бурым медведем, который стал его преследовать.
Мужчина не знает, чем бы все закончилось, если бы косолапого не спугнул проезжавший мимо автомобилист. Водитель увидел разворачивающуюся перед ним картину, стал сигналить, напугал медведя, и тот убежал обратно в лес.
К слову, по мнению специалистов Национальной академии наук, в Витебской области сконцентрировано свыше 70% популяции бурого медведя в Беларуси.
Ранее мы писали, как белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе: «Давай пирожок ему дадим». И недавно под Минском медведь вышел прямо к людям: «И что теперь делать, как жить в деревне?».