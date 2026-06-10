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Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

При атаке ВСУ по Самарской области есть повреждения промышленных предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили трое местных жителей, им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом глава региона написал в мессенджере «Макс».

Силы противовоздушной обороны и мобильные боевые группы отразили налет, сбив несколько десятков вражеских дронов. Однако, к сожалению, без последствий не обошлось: зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. В настоящий момент на месте происшествий работают все необходимые оперативные службы и экстренные бригады.

Федорищев подчеркнул, что угроза новых атак в регионе пока сохраняется, поэтому он призвал жителей быть предельно осторожными и внимательными.

Стоит отметить, что российские средства ПВО уничтожили в ночь на 10 июня 326 украинских беспилотников. Они летели на несколько регионов России.

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