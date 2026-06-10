Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Силы противовоздушной обороны и мобильные боевые группы отразили налет, сбив несколько десятков вражеских дронов. Однако, к сожалению, без последствий не обошлось: зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. В настоящий момент на месте происшествий работают все необходимые оперативные службы и экстренные бригады.