В результате ракетной атаки на Чебоксары пострадали три человека

Он объяснил, что ракетная опасность отменена, но ответственные службы работают в режиме повышенной готовности, так как опасность атаки дронов сохраняется.
«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — написал Николаев.
Глава региона добавил, что на базе одной из городских школ развернули пункт помощи. Там круглосуточно дежурят врачи и психологи, также работает телефон «горячей линии».
Николаев обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и предельную бдительность.
«Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся», — заверил он.