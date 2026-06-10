Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате ракетной атаки на Чебоксары пострадали три человека

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил, что после ракетной атаки на Чебоксары за медицинской помощью обратились три человека. Информацию об этом он опубликовал в своем канале в «Мах».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он объяснил, что ракетная опасность отменена, но ответственные службы работают в режиме повышенной готовности, так как опасность атаки дронов сохраняется.

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — написал Николаев.

Глава региона добавил, что на базе одной из городских школ развернули пункт помощи. Там круглосуточно дежурят врачи и психологи, также работает телефон «горячей линии».

Николаев обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и предельную бдительность.

«Не поддавайтесь на провокации. Мы справимся», — заверил он.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше