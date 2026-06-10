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В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на один миллиард рублей

Шесть жителей Хабаровского края подозреваются в незаконной добыче камчатского краба на сумму более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону и Еврейской АО.

Шесть жителей Хабаровского края подозреваются в незаконной добыче камчатского краба на сумму более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону и Еврейской АО.

Следствие установило, что с января 2023 года по март 2026 года один из фигурантов создал и руководил преступным сообществом. Его члены занимались незаконной добычей камчатского и синего краба, обитающих в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района.

Участники преступного сообщества перерабатывали и упаковывали деликатес, составляли фиктивные документы о результатах промысла и продавали полученный продукт на территории края.

«За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тысяч килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей», — отметили в СК.

В отношении шести жителей региона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом и входящими в него структурными подразделениями в целях совершения одного или нескольких тяжких преступлений).

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество фигурантов, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Один из них объявлен в розыск. Расследование продолжается.