В Волжском 13-летний самокатчик сбил пешехода и сбежал

— Так как школьнику ещё нет 14 лет, привлекать его самого к ответственности не будут (дело закрыли). Но теперь вопросы есть к его родителям — на них составили протокол за плохое воспитание (статья 5.35 КоАП РФ). Семья мальчика уже принесла извинения пострадавшей, — рассказали в администрации Волжского.