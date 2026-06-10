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«Схема Долиной» дала трещину: Москвичка выиграла суд у пенсионерки, которая не съезжала с квартиры

Покупательница, которую обманули по так называемой «схеме Долиной», выиграла суд у продавца. В итоге с пенсионерки, которая больше года жила в уже проданной квартире, взыскали почти миллион рублей. Продолжение истории, которая началась ещё в 2023 году рассказал Telegram-канал Baza.

Три года назад москвичка Юлия перед родами хотела улучшить жилищные условия, взяла деньги взаймы и купила квартиру у пенсионерки Аллы за 9 миллионов рублей. Девушка максимально перестраховалась, но это не помогло. Алла отказалась выезжать из квартиры и прожила в ней ещё год и три месяца. Выселить её удалось только с помощью приставов, и то почти штурмом.

Позже Алла подала в суд, чтобы признать сделку недействительной, заявив, что действовала под влиянием мошенников и денег у неё нет. Однако спустя три года, после рождения ребёнка и долгих судов, Юлия с помощью адвоката смогла добиться справедливости. Суд признал проживание Аллы в чужой квартире неосновательным обогащением и взыскал с неё почти 900 тысяч рублей. Квартира осталась за Юлией.

Вся эта история тянулась три года. Перед покупкой квартиры пенсионерку Аллу проверили очень тщательно: психиатр и нарколог подтвердили, что она здорова и отдаёт отчёт своим действиям, нотариус заверил договор. Аллу не раз спрашивали, не оказывают ли на неё давление мошенники, но она всегда отвечала отрицательно.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.