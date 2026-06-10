«Схема Долиной» дала трещину: Москвичка выиграла суд у пенсионерки, которая не съезжала с квартиры

Три года назад москвичка Юлия перед родами хотела улучшить жилищные условия, взяла деньги взаймы и купила квартиру у пенсионерки Аллы за 9 миллионов рублей. Девушка максимально перестраховалась, но это не помогло. Алла отказалась выезжать из квартиры и прожила в ней ещё год и три месяца. Выселить её удалось только с помощью приставов, и то почти штурмом.