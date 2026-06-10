В Пулково утром отменили 12 рейсов

Кроме того, был аннулирован совместный рейс в Калининград (FV 6331/SU 6331). Нарушения коснулись и других направлений: пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Мурманск рейсом D2 9514 («Северсталь») и в Душанбе рейсом U6 8531 («Уральские авиалинии»).