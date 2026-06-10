В Пулково утром отменили 12 рейсов

Утром 10 июня аэропорт Петербурга столкнулся с масштабным сбоем. Согласно данным электронного табло, было отменено десять рейсов по направлению Петербург — Москва.
Сбои затронули расписание авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Не состоялись вылеты во Внуково (рейсы FV 6019/SU 6019, FV 6013/SU 6013, FV 6189/SU 6189) и Шереметьево (FV 6808/SU 6808, FV 6700/SU 6700, FV 6040/SU 6040, FV 6132/SU 6132, FV 6580/SU 6580, FV 6098/SU 6098).
Кроме того, был аннулирован совместный рейс в Калининград (FV 6331/SU 6331). Нарушения коснулись и других направлений: пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Мурманск рейсом D2 9514 («Северсталь») и в Душанбе рейсом U6 8531 («Уральские авиалинии»).
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