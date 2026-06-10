В Москве суд рассмотрит дело генералов Росгвардии о взятках и ущербе на 2 млрд

Напомним, что расследование в отношении бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова продолжается в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следственные органы предъявили генералу обвинения 7 июля прошлого года, а также приняли решение об аресте его имущества. Общая стоимость активов, попавших под обеспечительные меры, превысила 25 миллионов рублей. Отдельное производство касается бывшего начальника управления расквартирования и строительства внутренних войск МВД Владимира Панова, которое было начато ещё в 2017 году. Он мог быть причастен к получению взятки при реализации государственных контрактов, связанных со строительными работами. В ходе обысков у фигуранта было изъято свыше 21 миллиона рублей наличными, а также выявлена сеть недвижимости, оформленная на него и членов семьи.