Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Аэропорт Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, — говорится в канале ведомства в МАКС.
9 июня представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных пассажирских рейсов.