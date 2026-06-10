Студентке из Ачинска грозит три года колонии за дропперство

Студентке-первокурснице Ачинского торгово-экономического техникума грозит три года колонии за помощь телефонным мошенникам. По версии прокуратуры Красноярского края, сомнительную «работу» она нашла в «ТикТоке» — среди привычного потока роликов оказалось объявление от аферситов.
После этого горожанка связалась с незнакомцами в мессенджере. «Работодатели» предложили вознаграждение за использование банковских счетов, открытых на ее имя. Нужно было лишь получать деньги и переводить их дальше по указанным реквизитам.
В один из февральских вечеров студентка несколько часов подряд выполняла такие операции. При этом она понимала, что помогает мошенникам скрывать следы преступлений. Всего горожанке заплатили пять тысяч рублей.
Уголовное дело завели и расследовали по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее мы писали, что под Красноярском на посадочной площадке «Вознесенка» пресекли нелегальную перевозку туристов на легкомоторном самолете Cessna.