Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вещи обнаружили в зоне поисков семьи Усольцевых

Специалисты обнаружили вещи в зоне поисков семьи Усольцевых. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Специалисты обнаружили вещи в зоне поисков семьи Усольцевых. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

— В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам, — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что поисковые работы охватили тысячу квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности.

Волонтеры искали зацепки за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, «представляющем наибольший интерес для поиска», передает ТАСС.

Двумя днями ранее следователи опубликовали видео возобновленных поисков пропавшей еще в сентябре прошлого года в горной тайге семьи Усольцевых.

Посторонние не смогут оказаться в районе, где ведется поиск. Такое решение приняли правоохранители. Какие версии причин исчезновения семьи есть у следствия — в отдельном материале «Вечерней Москвы».