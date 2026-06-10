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Ракетная опасность объявлена сразу в 11 регионах России

Утром 10 июня в нескольких регионах России была объявлена ракетная опасность. По данным губернаторов и региональных служб РСЧС, угроза действует в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Курганской и Тюменской областях, а также в Татарстане, Чувашии и Пермском крае.

Позже режим ракетной опасности распространился на весь Уральский федеральный округ, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В связи с угрозой временно прекратили работу аэропорты в Ульяновске, Самаре, Казани, Нижнекамске, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде и Саратове. В Самаре остановлено движение общественного транспорта, дети из детских садов перемещены в укрытия. В некоторых регионах также существует опасность атаки беспилотников.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и выполнять инструкции экстренных служб.

Напомним, что Самарская область ранее подверглась массированной атаке беспилотников. Налёт был масштабным, угрозу отражали совместными усилиями разных подразделений. Избежать последствий, к сожалению. не удалось: повреждены несколько промышленных предприятий, есть раненые среди мирного населения.

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