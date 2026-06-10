Подростки из элитных семей обчистили квартиру на 40 млн рублей и остались на свободе

В мае 15-летнему Артёму (имя изменено) позвонили неизвестные и по классической схеме убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» заблокирован, он в опасности и ни в коем случае не должен ничего рассказывать взрослым. Мальчик поверил и втянулся в схему. Позже он получил инструкции от организаторов.