Главу компании-оператора по вывозу мусора в Кабардино-Балкарии обвинили в уходе от налогов на 500 млн рублей

При расследовании допросили десятки свидетелей. В Московской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках провели около 30 обысков по местам жительства и работы Рустама Кочесокова, а также руководства организаций, где изъята «подтверждающая противоправную деятельность документация и цифровые носители информации».