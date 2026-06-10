Baza: Обманутая покупательница отсудила миллион рублей у продавца квартиры в Москве

Обманутая по «схеме Долиной» покупательница выиграла суд у продавца и взыскала почти один миллион рублей за то, что та больше года жила уже не в своей квартире. Об этом в среду, 10 июня, пишет Baza.
История началась еще в 2023 году, когда жительница Москвы купила у пенсионерки квартиру за девять миллионов рублей. Однако после сделки женщина отказалась съезжать: она провела в квартире 15 месяцев, прежде чем ее удалось выселить при помощи приставов.
Спустя полтора года пенсионерка подала в суд о признании сделки недействительной и заявила, что находилась под влиянием мошенников, а денег у нее нет. Три года спустя покупательнице удалось добиться справедливости: суд взыскал с продавца около 900 тысяч рублей, так как факт ее проживания в чужой квартире признали неосновательным обогащением. Недвижимость также досталась покупательнице, сообщается в публикации.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда рублей: минимум 200 семей через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров.
Стало известно, что балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева намерена оспорить сделку по продаже своей квартиры в Пушкине по так называемой схеме Долиной, заявив, что она стала жертвой мошенников. Сейчас дело рассматривается в Пушкинском районном суде Петербурга.