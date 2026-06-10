Baza: Обманутая покупательница отсудила миллион рублей у продавца квартиры в Москве

Спустя полтора года пенсионерка подала в суд о признании сделки недействительной и заявила, что находилась под влиянием мошенников, а денег у нее нет. Три года спустя покупательнице удалось добиться справедливости: суд взыскал с продавца около 900 тысяч рублей, так как факт ее проживания в чужой квартире признали неосновательным обогащением. Недвижимость также досталась покупательнице, сообщается в публикации.