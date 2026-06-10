В деле о пропавшей в тайге семье Усольцевых появились новые детали: подробности

По данным следствия, в период с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа прошли дополнительные поисковые мероприятия. В ходе пеших поисков обнаружены и изъяты предметы, которые направят на экспертизу для установления их принадлежности пропавшим туристам.