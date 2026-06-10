Из-за отсутствия напряжения на Куйбышевской железной дороге задержано 10 поездов

В Самарской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Кряж отменен пригородный поезд № 7109 из Самары в Новокуйбышевск. Также задерживаются 10 поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога.
Задерживаются поезда: № 7545 Самара — Новокуйбышевск, № 270 Адлер — Чита, № 7112 Новокуйбышевск — Тольятти, № 7570 Сызрань — Мирная, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 6314 Чапаевск — Курумоч, № 7544 Новокуйбышевск — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная, № 16 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск.
Отклонение от графика — 1,5 часа. Причины отключения напряжения в контактной сети не приводятся.
Куйбышевская магистраль проходит по территории Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей, а также Башкирии, Татарстана и Мордовии.
Над Самарской областью сегодня ночью сбили несколько десятков БПЛА. Пострадали три человека. По данным российского Минобороны, в общей сложности за ночь уничтожено 326 беспилотников над 20 российскими регионами.