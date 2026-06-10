СК приостановил поиски пропавшей в горах семьи Усольцевых

Следственный комитет приостановил поиски семьи Усольцевых, которая пропала в Кутурчинском Белогорье Красноярского края ещё в сентябре прошлого года. За всё время спасательной операции удалось обследовать около тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таёжной местности — в районе скал Буратинка и Мальвинка. Однако никаких следов пропавших туристов обнаружить не удалось. Принято решение приостановить поиски.
«Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности», — сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Большая часть территории исследовалась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны вели видеосъёмку, а полученные кадры позже тщательно изучались специалистами на предмет присутствия людей. Несмотря на современные технологии и масштаб прочёсанной площади, найти Усольцевых так и не удалось.
Теперь следствие проведёт анализ всей собранной информации. Если новые данные не появятся, масштабные поиски могут не возобновлять — возможно, работу продолжат лишь на отдельных локальных участках.