СК приостановил поиски пропавшей в горах семьи Усольцевых

Следственный комитет приостановил поиски семьи Усольцевых, которая пропала в Кутурчинском Белогорье Красноярского края ещё в сентябре прошлого года. За всё время спасательной операции удалось обследовать около тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таёжной местности — в районе скал Буратинка и Мальвинка. Однако никаких следов пропавших туристов обнаружить не удалось. Принято решение приостановить поиски.