Главу «Экологистики» задержали по подозрению в неуплате 500 млн рублей налогов

В рамках расследования на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик провели около 30 обысков по местам проживания и рабочей деятельности фигуранта. Следователи изъяли документацию и цифровые носители, допросили десятки свидетелей. Обвиняемому избрана мера пресечения, с ним проведен ряд следственных действий. Назначены налоговые и бухгалтерские экспертизы, Кочесокова проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.