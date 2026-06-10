Главу «Экологистики» задержали по подозрению в неуплате 500 млн рублей налогов

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Экологистика» Рустама Кочесокова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей.
Как сообщили KP.RU в Следственном комитете России, компания является монополистом в области обращения с отходами и охраны окружающей среды. Преступную деятельность выявили в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ФСБ.
По версии следствия, «Экологистика» под руководством Кочесокова в процессе исполнения государственных контрактов умышленно искажала налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальных сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения деятельности.
В документах, подаваемых в налоговые органы, отражались фиктивные расходы, что позволяло незаконно получать вычеты по НДС. В результате бюджет недополучил свыше 500 миллионов рублей.
В рамках расследования на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик провели около 30 обысков по местам проживания и рабочей деятельности фигуранта. Следователи изъяли документацию и цифровые носители, допросили десятки свидетелей. Обвиняемому избрана мера пресечения, с ним проведен ряд следственных действий. Назначены налоговые и бухгалтерские экспертизы, Кочесокова проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступного имущества в отношении спорного имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.