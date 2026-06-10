Экс-глава банка БКФ Миримская, получившая 19 лет, вышла на свободу по УДО

Бывший президент банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободу после приговора в 19 лет, который ей вынесли в 2024 году. Женщина провела в колонии 4,5 года. Ее выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение). Об этом в среду, 10 июня, сообщили два источника, знакомых с решением суда в Калужской области.