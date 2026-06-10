Экс-глава банка БКФ Миримская, получившая 19 лет, вышла на свободу по УДО

Бывший президент банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободу после приговора в 19 лет, который ей вынесли в 2024 году. Женщина провела в колонии 4,5 года. Ее выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение). Об этом в среду, 10 июня, сообщили два источника, знакомых с решением суда в Калужской области.
— Бывший председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская вышла на свободу после 4,5 года заключения, — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников.
По словам одного из источников, адвокаты осужденной подали ходатайство на УДО в марте этого года, его удовлетворили с первого раза. Представители ФСИН не подтверждали и не опровергали данную информацию.
Миримскую осудили в декабре 2024-го. Ее признали виновной в даче взятки и покушении на дачу взяток. По данным следствия, женщина передала следователю Юрию Носову две иномарки. Он тоже попал под следствие. Его приговорили к 11 годам колонии.
Спустя год Миримской смягчили наказание. Срок снизился с 19 до восьми лет и девяти месяцев. Однако изначальный штраф в размере 400 миллионов рублей остался в силе.