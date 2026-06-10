Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внедорожник насмерть сбил 69-летнего велосипедиста на воронежской трассе

Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой.

Источник: Комсомольская правда

9 июня в 19:44 в Лискинском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

На автодороге «М-4 “Дон” — Лиски» 34-летний водитель автомобиля «Джили Монжаро», по предварительным данным, совершил наезд на 69-летнего мужчину на велосипеде. Он двигался в попутном направлении.

В результате удара пожилой мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины случившегося.