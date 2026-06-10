20 тонн казахстанских дынь развернули на границе в «Бугристом»

Сотрудники Россельхознадзора вместе с таможенниками на пункте пропуска «Бугристое» остановили фуру с 20 тоннами дынь. Машина шла из Алматинской области Казахстана в Самарскую, но дальше границы не уехала, потому что у водителя не оказалось фитосанитарного сертификата, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.