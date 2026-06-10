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20 тонн казахстанских дынь развернули на границе в «Бугристом»

У водителя не оказалось фитосанитарного сертификата.

Источник: 1obl.ru

Сотрудники Россельхознадзора вместе с таможенниками на пункте пропуска «Бугристое» остановили фуру с 20 тоннами дынь. Машина шла из Алматинской области Казахстана в Самарскую, но дальше границы не уехала, потому что у водителя не оказалось фитосанитарного сертификата, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Документ обязателен для любой растительной продукции, которая находится в зоне высокого риска. Без него пересекать границу нельзя.

Россельхознадзор составил акт и вынес предписание о возврате товара. Всю партию отправили обратно в Казахстан.