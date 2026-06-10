Вооруженная группа атаковала торговое судно у побережья Йемена

23 мая UKMTO сообщило еще об одном похожем случае примерно в 370 км от Сокотры: к судну, перевозившему нефть, также приблизилось маломерное судно с пятью членами экипажа. После действий охраны оно изменило курс. Связаны ли эти эпизоды между собой, британское управление не уточняло.