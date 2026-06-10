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Вооруженная группа атаковала торговое судно у побережья Йемена

Вооруженная группа на катере атаковала торговое судно у берегов Йемена. Инцидент произошел примерно в 160 километрах к юго-западу от порта Балхаф, расположенного на южном побережье республики. Об этом в среду сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Неизвестные на быстроходном катере попытались атаковать торговое судно. В ответ охрана корабля открыла огонь. Между сторонами завязалась перестрелка, после чего нападавшие развернули катер и скрылись.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. В UKMTO не уточняют, кто именно мог стоять за этой атакой.

Недавно у берегов Йемена произошли два похожих инцидента с нефтяными танкерами. По данным управления морских торговых операций Великобритании, 22 мая примерно в 98 морских милях к северу от острова Сокотра к танкеру приблизилось маломерное судно с пятью людьми на борту. Вооруженная охрана танкера произвела предупредительные выстрелы, после чего судно изменило курс.

23 мая UKMTO сообщило еще об одном похожем случае примерно в 370 км от Сокотры: к судну, перевозившему нефть, также приблизилось маломерное судно с пятью членами экипажа. После действий охраны оно изменило курс. Связаны ли эти эпизоды между собой, британское управление не уточняло.