Десять неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям в ЮАР: не менее 12 человек погибли

Трагедия произошла поздно вечером во вторник, 9 июня, в неформальном поселении Кливленд. По данным правоохранителей, группа из более чем десяти вооруженных подозреваемых прибыла к месту происшествия на белом микроавтобусе Toyota Quantum. Нападавшие разделились и проникли в жилой район через разные въезды, после чего начали беспорядочную стрельбу по местным жителям в нескольких точках. Затем они скрылись на том же автомобиле.