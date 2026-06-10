Четыре молодых человека ограбили магазин в Волгограде

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности всех участников. Ими оказались девушки 22, 18 и 15 лет, а также 17-летний юноша. На допросе задержанные признались, что похищенную продукцию они продали неизвестному человеку на одном из городских рынков.