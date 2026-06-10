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В зоне поисков семьи Усольцевых обнаружили потерянные вещи

В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье, сообщили ТАСС в СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены.

В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье, сообщили ТАСС в СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены.

Было обследовано около 1 тыс. кв. км труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей.

«Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности», — уточнили в СКР.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка обнаружили их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводили в январе и мае 2026-го. СКР исключает версии о побеге или похищении семьи.