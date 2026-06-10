В зоне поисков семьи Усольцевых обнаружили потерянные вещи

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка обнаружили их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводили в январе и мае 2026-го. СКР исключает версии о побеге или похищении семьи.