Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Всего за ночное время расчётами ПВО было перехвачено и ликвидировано 326 дронов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве. В местах падения обломков сейчас работают оперативные службы.
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