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Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли налёт беспилотных летательных аппаратов в небе над Нижегородской областью, где также объявлялась опасность ракетного удара. Эту информацию опубликовал телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Всего за ночное время расчётами ПВО было перехвачено и ликвидировано 326 дронов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх вражеских дронов, направлявшихся к Москве. В местах падения обломков сейчас работают оперативные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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