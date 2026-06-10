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В зоне поисков обнаружены вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым

Завершился очередной этап поиска семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края. В СК рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного после исчезновения супругов с дочерью.

Источник: "Российская газета"

Завершился очередной этап поиска семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края. В СК рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного после исчезновения супругов с дочерью.

Следователи, криминалисты, спасатели, кинологи, охотники и члены отряда «ЛизаАлерт» работали в районе поисков с 4 по 9 июня.

Дополнительные мероприятия, как назвали в СК этот этап поисков, позволили тщательно исследовать около тысячи «квадратов» труднодоступной гористой местности в тайге. Изучалась главным образом территория за скалами Мальвинка и Буратинка — сектор, представлявший особый интерес, рассказали «РГ» в региональном главке Следственного комитета.

В поисках были задействованы беспилотники и техника повышенной проходимости, однако именно пешим группам удалось, наконец, добиться хоть какого-то успеха.

Найдены вещи, которые могли принадлежать членам пропавшей семьи. Эти предметы будут самым скрупулезным образом исследованы. По информации «РГ», в числе упомянутых находок фигурирует фрагмент специальной палки для ходьбы.

Кроме того, специалисты изучат записи, сделанные с БПЛА.

Сейчас поиски приостановлены. Блокпост, установленный на время работы поисковиков в зоне исчезновения семьи, чтобы не допускать туда посторонних, теперь снят.

Когда эксперты проанализируют результаты нынешнего этапа операции, будет принято решение относительно дальнейших действий. В частности, специалисты определят, целесообразно ли возобновление масштабных поисков, подобных тем, которые проводились осенью 2025 года.

Главной версией в деле об исчезновении Ирины, Арины и Сергея Усольцевых пока остается несчастный случай.

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