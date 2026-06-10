В Кызылорде осудили руководителя финансовой пирамиды WornerBros

Расследование по делу проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает DKNews.kz.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как работала схема.
По данным следствия, организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под видом заработка на просмотре коротких видеороликов и фильмов через платформу WornerBros.
Участникам предлагалось:
зарегистрироваться по реферальной ссылке; приобрести один из VIP-пакетов; инвестировать суммы от 10 тысяч до 11 миллионов тенге; получать якобы гарантированный ежедневный доход до 735 тысяч тенге.
Дополнительным стимулом являлась система бонусов за привлечение новых участников.
Для продвижения использовали соцсети и мессенджеры.
Следствием установлено, что для расширения сети вкладчиков активно использовались различные каналы коммуникации.
В частности, организаторы привлекали новых участников через:
WhatsApp-группы; рекламу в социальных сетях; агитационные встречи и презентации.
Такая схема позволяла вовлекать все больше граждан в систему за счет рекомендаций уже зарегистрированных участников.
Арестованы криптоактивы на 3 миллиона USDT.
В ходе расследования сотрудники АФМ установили криптовалютные кошельки, через которые проходили денежные средства вкладчиков.
По решению суда был наложен арест на криптоактивы на сумму 3 миллиона USDT.
Следствие считает, что эти кошельки использовались для аккумулирования и дальнейшего транзита средств участников финансовой пирамиды.
Суд удовлетворил иски потерпевших.
В рамках уголовного дела были рассмотрены требования пострадавших вкладчиков.
Суд удовлетворил гражданские иски 24 потерпевших.
Приговор уже вступил в законную силу.
Что это значит.
Дело WornerBros стало еще одним примером схемы, основанной на обещаниях высокой и быстрой прибыли без реальной экономической деятельности. В АФМ регулярно напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять инвестиционные предложения и с осторожностью относиться к проектам, которые гарантируют высокий доход за короткий срок или требуют постоянного привлечения новых участников.