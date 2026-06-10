В Кызылорде осудили руководителя финансовой пирамиды WornerBros

Дело WornerBros стало еще одним примером схемы, основанной на обещаниях высокой и быстрой прибыли без реальной экономической деятельности. В АФМ регулярно напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять инвестиционные предложения и с осторожностью относиться к проектам, которые гарантируют высокий доход за короткий срок или требуют постоянного привлечения новых участников.