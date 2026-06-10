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В Кызылорде осудили руководителя финансовой пирамиды WornerBros

В Кызылорде вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros.

Источник: Деловой Казахстан

Расследование по делу проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает DKNews.kz.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как работала схема.

По данным следствия, организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под видом заработка на просмотре коротких видеороликов и фильмов через платформу WornerBros.

Участникам предлагалось:

зарегистрироваться по реферальной ссылке; приобрести один из VIP-пакетов; инвестировать суммы от 10 тысяч до 11 миллионов тенге; получать якобы гарантированный ежедневный доход до 735 тысяч тенге.

Дополнительным стимулом являлась система бонусов за привлечение новых участников.

Для продвижения использовали соцсети и мессенджеры.

Следствием установлено, что для расширения сети вкладчиков активно использовались различные каналы коммуникации.

В частности, организаторы привлекали новых участников через:

WhatsApp-группы; рекламу в социальных сетях; агитационные встречи и презентации.

Такая схема позволяла вовлекать все больше граждан в систему за счет рекомендаций уже зарегистрированных участников.

Арестованы криптоактивы на 3 миллиона USDT.

В ходе расследования сотрудники АФМ установили криптовалютные кошельки, через которые проходили денежные средства вкладчиков.

По решению суда был наложен арест на криптоактивы на сумму 3 миллиона USDT.

Следствие считает, что эти кошельки использовались для аккумулирования и дальнейшего транзита средств участников финансовой пирамиды.

Суд удовлетворил иски потерпевших.

В рамках уголовного дела были рассмотрены требования пострадавших вкладчиков.

Суд удовлетворил гражданские иски 24 потерпевших.

Приговор уже вступил в законную силу.

Что это значит.

Дело WornerBros стало еще одним примером схемы, основанной на обещаниях высокой и быстрой прибыли без реальной экономической деятельности. В АФМ регулярно напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять инвестиционные предложения и с осторожностью относиться к проектам, которые гарантируют высокий доход за короткий срок или требуют постоянного привлечения новых участников.