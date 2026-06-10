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Директор музея обороны Севастополя рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Музей обороны Севастополя, атакованный ВСУ, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.

Источник: © РИА Новости

«Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения», — сказал Смородкин.

ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.