Директор музея обороны Севастополя рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

«Пострадал один из главных музейных объектов — панорама “Оборона Севастополя”. Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения», — сказал Смородкин.