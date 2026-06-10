Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пресекли махинации с банковскими картами на 212 млн рублей

Мошенники задействовали более 900 чужих банковских карт.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Василеостровского района пресекли деятельность преступной группы, которая занималась финансовыми махинациями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— С июля 2025 года участники скупщины приобрели 941 банковскую карту. Незаконный оборот денег составил 212 млн рублей, — рассказала Волк в своем telegram-канале.

Задержаны четверо ранее судимых мужчин и их сообщница. Организатор предложил знакомым искать дропперов — людей, которые за деньги оформляли на себя банковские карты. После этого реквизиты карт передавались третьим лицам для незаконного использования. Когда перевод денег совершался, карты уничтожались.

На обысках полицейские изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских карт и сим-карт, а также блокноты с данными дропперов. Возбуждено несколько уголовных дел по статье о незаконном обороте средств платежей. Все дела соединены в одно производство.

Четверых фигурантов заключили под стражу. Их сообщница осталась под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше