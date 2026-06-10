Избивали всех подряд: четверых нижегородцев осудят за серию преступлений

Несколькими днями позже, 12 июля, те же мужчины вместе с еще одним знакомым, 24 лет, распивали алкоголь около одного из домов на той же улице. Увидев стоящее такси и получив отказ от водителя отвезти их, они избили мужчину, а потом разбили стёкла его авто, а также прыгали по кузову. Попытки остановить нападение предприняла семейная пара из соседнего дома. Причем женщина вышла с шваброй из подъезда. Но защитников тоже избили.