Избивали всех подряд: четверых нижегородцев осудят за серию преступлений

Четверо мужчин в возрасте 21, 23, 24 и 34 лет обвиняются в серии преступлений, совершенных в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.
Злоумышленникам вменяют хулиганство, грабеж, умышленное повреждение имущества и причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, вечером 8 июля 2025 года трое из фигурантов возле сквера на улице Премудрова напали на двух молодых людей, сидевших на скамейке. В ходе драки у одного из потерпевших сорвались с руки смарт-часы, которые забрал один из нападавших. После конфликта злоумышленники скрылись.
Несколькими днями позже, 12 июля, те же мужчины вместе с еще одним знакомым, 24 лет, распивали алкоголь около одного из домов на той же улице. Увидев стоящее такси и получив отказ от водителя отвезти их, они избили мужчину, а потом разбили стёкла его авто, а также прыгали по кузову. Попытки остановить нападение предприняла семейная пара из соседнего дома. Причем женщина вышла с шваброй из подъезда. Но защитников тоже избили.
На место выехал патруль ППС; нескольких участников происшествий доставили в отделение, некоторым и потерпевшим потребовалась медицинская помощь. Сейчас 21-летний и 34-летний обвиняемые содержатся под стражей, 23-летний — под домашним арестом, 24-летний — под подпиской о невыезде. Все четверо ранее судимы, трое официально не трудоустроены.
Уголовное дело объединено в одно производство и направлено в суд. По инкриминируемым статьям санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Ранее мужчина ударил ножом своего знакомого в машине в Богородском округе.