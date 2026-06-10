Захарова назвала варварской атаку на панораму «Оборона Севастополя»

В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия. В результате здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают более 20 пожарных машин и подразделения МЧС, пожару присвоили высокий ранг сложности.
«Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», — сказала дипломат.
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