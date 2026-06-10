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Захарова назвала варварской атаку на панораму «Оборона Севастополя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что атака вооруженных сил Украины на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» является еще одним варварским актом киевского режима.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа нанес удар по объекту культурного наследия. В результате здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают более 20 пожарных машин и подразделения МЧС, пожару присвоили высокий ранг сложности.

«Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», — сказала дипломат.

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