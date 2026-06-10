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«Подошел к делу с размахом»: карагандинец при задержании пытался оправдаться

В Караганде ликвидировали масштабную наркоплантацию. При задержании подозреваемый утверждал, что выращивал растения для личного употребления, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, факт культивирования запрещенных растений пресекли сотрудники полиции по противодействию наркопреступности из Шахтинска.

Подозрительный приусадебный участок наркополицейские обнаружили на территории одного из частных домов на окраине Караганды.

«39-летний хозяин недвижимости подошел к делу с размахом», — отметили в ведомстве.

С территории его домовладения полицейские изъяли: — 543 куста тщательно ухоженной конопли; — 54 высушенных куста марихуаны прошлогоднего урожая, которые хранились в гараже; — специальные приспособления для употребления наркотических средств.

При задержании карагандинец утверждал, что разбил масштабные плантации на сотни кустов исключительно для собственного употребления.