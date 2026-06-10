Авиаудары Пакистана по Афганистану: 13 погибших и десятки раненых

Обострение отношений между Кабулом и Исламабадом происходит на фоне взаимных обвинений. Исламабад утверждает, что афганские власти укрывают на своей территории членов признанной в Пакистане террористической группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» (запрещена в России).