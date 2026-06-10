Авиаудары Пакистана по Афганистану: 13 погибших и десятки раненых

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по восточным провинциям Афганистана в ночь на 10 июня. Об этом сообщил официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.
По данным, которые он опубликовал в соцсети Х, атаки привели к гибели 13 человек. Среди погибших 11 детей. Еще 14 местных жителей получили ранения.
Муджахид уточнил, что бомбардировке подверглись дома мирных граждан в провинциях Кунар, Хост и Пактика.
Представитель властей Афганистана назвал произошедшее гуманитарным преступлением и актом агрессии. Он резко осудил действия пакистанских военных, которые, по его словам, «в очередной раз нарушили суверенитет и территориальную целостность Афганистана».