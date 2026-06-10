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Авиаудары Пакистана по Афганистану: 13 погибших и десятки раненых

Афганские власти обвинили Пакистан в авиаударах по жилым кварталам. В результате атаки погибли и получили ранения мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по восточным провинциям Афганистана в ночь на 10 июня. Об этом сообщил официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

По данным, которые он опубликовал в соцсети Х, атаки привели к гибели 13 человек. Среди погибших 11 детей. Еще 14 местных жителей получили ранения.

Муджахид уточнил, что бомбардировке подверглись дома мирных граждан в провинциях Кунар, Хост и Пактика.

Представитель властей Афганистана назвал произошедшее гуманитарным преступлением и актом агрессии. Он резко осудил действия пакистанских военных, которые, по его словам, «в очередной раз нарушили суверенитет и территориальную целостность Афганистана».

Обострение отношений между Кабулом и Исламабадом происходит на фоне взаимных обвинений. Исламабад утверждает, что афганские власти укрывают на своей территории членов признанной в Пакистане террористической группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» (запрещена в России).

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