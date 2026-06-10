Житель Волгоградской области забил знакомого чайником до смерти

По версии следствия, все случилось 14 сентября 2025 года. Мужчина находился во дворе дома своего знакомого, где они вместе выпивали. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула словесная перепалка. В ходе ссоры он набросился на оппонента и нанес ему не менее 13 ударов. Бил он кулаками, ногами, а также металлическим эмалированным чайником. Удары пришлись по голове, лицу, рукам и ногам потерпевшего.