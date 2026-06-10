Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении украинским БПЛА Панорамы Франца Рубо

В Севастополе в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа на здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» была уничтожена Панорама Франца Рубо. О том, что удар был целенаправленным, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя, — написал Развозжаев. — На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена… Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею».
Развозжаев также отметил, что здание Панорамы было частично уничтожено гитлеровцами летом 1942 года.
«История Панорамы — это летопись вечного возрождения. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рождённое мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна! После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра», — написал он.
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Как сообщило информагентство РИА Новости, исторические фрагменты полотна Франца Рубо уцелели, так как в атакованном ВСУ здании Панорамы использовалось воссозданное полотно после реставрации здания.
«Из-за продолжительности пожара есть основания полагать, что панорама могла быть уничтожена либо повреждения критические», — рассказал директор музея.