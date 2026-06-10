Доцент ВГУИТ получила 2 млн штрафа за взятки в Воронеже

Суд квалифицировал пять эпизодов получения взятки в значительном размере по ч. 3 ст. 290 УК РФ. В качестве наказания подсудимой назначили штраф в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, женщину на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью.