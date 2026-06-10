Режим ракетной опасности снова ввели в Нижегородской области 10 июня

Режим ракетной опасности снова введен на территории Нижегородкой области 10 июня. Об этом сообщили в SMS-рассылке для местных житлей от ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, что подобный режим вводится второй раз за день. Жителей призывают не поддаваться панике и в экстренных случаях обращаться по номеру 112. По словам местного блогера Алексея Алексеева, в Дзержинске утром звучали сирены.
Ранее в пресс-службе Минобоороны России сообщили, что БПЛА сбили над Нижегородской областью в ночь на 10 июня.
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