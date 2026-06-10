Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ракетной опасности снова ввели в Нижегородской области 10 июня

Подобный режим на территории области вводится второй раз за день.

Режим ракетной опасности снова введен на территории Нижегородкой области 10 июня. Об этом сообщили в SMS-рассылке для местных житлей от ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, что подобный режим вводится второй раз за день. Жителей призывают не поддаваться панике и в экстренных случаях обращаться по номеру 112. По словам местного блогера Алексея Алексеева, в Дзержинске утром звучали сирены.

Ранее в пресс-службе Минобоороны России сообщили, что БПЛА сбили над Нижегородской областью в ночь на 10 июня.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше