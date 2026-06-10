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В Москве в районе Солнцево загорелись балконы дома

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Балконы на нескольких этажах горят в жилом многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Авиаторов, д. 4. Происходит загорание личных вещей на балконах нескольких этажей жилого дома», — сообщили в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным собеседника в экстренных службах, горят балконы на этажах с 12-го по 17-й, в доме наблюдается плотное задымление, идет эвакуация людей.

В столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что обстоятельства пожара на западе Москвы взяла на контроль Солнцевская межрайонная прокуратура. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

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