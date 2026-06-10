В Москве в районе Солнцево загорелись балконы дома

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Авиаторов, д. 4. Происходит загорание личных вещей на балконах нескольких этажей жилого дома», — сообщили в ведомстве.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным собеседника в экстренных службах, горят балконы на этажах с 12-го по 17-й, в доме наблюдается плотное задымление, идет эвакуация людей.
В столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что обстоятельства пожара на западе Москвы взяла на контроль Солнцевская межрайонная прокуратура. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.