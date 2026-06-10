Под Волгоградом осудят мужчину за кровавое убийство эмалированным чайником

— 14 сентября 2025 года Гусев Д. находился на дворовой территории домовладения своего знакомого, где они совместно распивали алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой Гусев Д. умышленно нанес оппоненту не менее 13 ударов кулаками, ногами и металлическим эмалированным чайником в область головы, лица, верхних и нижних конечностей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.