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Под Волгоградом осудят мужчину за кровавое убийство эмалированным чайником

В Еланском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле об убийстве одного.

В Еланском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле об убийстве одного из местных жителей. По версии следствия, преступление совершил товарищ мужчины с помощью эмалированного чайника.

— 14 сентября 2025 года Гусев Д. находился на дворовой территории домовладения своего знакомого, где они совместно распивали алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой Гусев Д. умышленно нанес оппоненту не менее 13 ударов кулаками, ногами и металлическим эмалированным чайником в область головы, лица, верхних и нижних конечностей, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Агрессор разбил в кровь голову собутыльника, а также переломал грудные позвонки, после чего произошли отёк и сдавливание спинного мозга. Также жестоко изувечены были верхние, а также нижние конечности. За жизнь пострадавшего несколько дней боролись врачи, однако травмы оказались смертельными.

Отметим, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Первое заседание по кровавой расправе состоится 16 июня в районном суде.

Фото из архива ИА «Высота 102».