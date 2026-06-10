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Спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи пострадавшего туриста

Житель Сочи упал во время спуска с Агурских водопадов и повредил спину.

Источник: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи пострадавшего туриста. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

38-летний сочинец пострадал, когда спускался с Агурских водопадов. При падении мужчина повредил ногу и спину. По словам самого пострадавшего, он поскользнулся, перепрыгивая с камня на камень. Мужчина упал вместе со своей спутницей. Он приземлился на камни, а девушка — на него.

На помощь туристам выехали спасатели двух подразделений Южного РПСО МЧС России. Они обнаружили мужчину и девушку рядом с нижним Агурским водопадом. Пострадавшего на носилках транспортировала по тропе к Кавказскому аулу, где передали врачам скорой помощи.

Спасатели обращают внимание на то, что это уже девятый случай оказания помощи туристам в Агурском ущелье с начала 2026 года. Маршруты этого участка кажутся простыми и непродолжительными. Но перед началом похода туристам рекомендуют внимательно изучить нитку маршрута, скачать офлайн карту, посмотреть перепады высот.

«Не забывайте брать с собой заряженные сотовые телефоны и пауэрбанки. Обращайте внимание на правильно подобранную обувь. В рюкзаке должны быть спички, фонарь, небольшая аптечка, теплые вещи, перекус», — объяснили в ЮРПСО МЧС России.

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