Спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи пострадавшего туриста

38-летний сочинец пострадал, когда спускался с Агурских водопадов. При падении мужчина повредил ногу и спину. По словам самого пострадавшего, он поскользнулся, перепрыгивая с камня на камень. Мужчина упал вместе со своей спутницей. Он приземлился на камни, а девушка — на него.