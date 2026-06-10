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Человек пострадал из-за ДТП с врезавшейся в шаурмичную иномаркой

На улице Березовской, неподалёку от дома № 81 Г, водитель Toyota (мужчина 32 лет) потерял контроль над машиной, в результате чего транспортное средство пробило стену торгового павильона.

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в павильон с шаурмой. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП случилось ранним утром 10 июня — примерно в 04:50. На улице Березовской, неподалёку от дома № 81 Г, водитель Toyota (мужчина 32 лет) потерял контроль над машиной, в результате чего транспортное средство пробило стену торгового павильона.

Работник точки общепита пострадал — его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Правоохранители продолжают устанавливать детали происшествия; среди вероятных причин аварии рассматривается состояние алкогольного опьянения водителя.

Ранее ДТП сковало движение на подъезде к Борскому мосту в Нижнем Новгороде.