Мужчину, избившего сожительницу в Заинске, оставили в СИЗО до 7 августа

Напомним, видеозапись избиения разлетелась по соцсетям. На кадрах видно, как Муллабаев прыгает ногами по голове девушки, бьёт её мусорным баком и кричит: «Моя женщина — убью!». В отношении агрессора возбуждено четыре уголовных дела. Кроме того, он был арестован на десять суток за неповиновение полиции. Мать мужчины заявила, что в случившемся виновата сама пострадавшая, назвав конфликт «бытовой ссорой на почве алкоголя». Однако местные жители категорически не согласны с такой оценкой.