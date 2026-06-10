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Мужчину, избившего сожительницу в Заинске, оставили в СИЗО до 7 августа

В Заинске суд продлил содержание под стражей 34-летнему Марату Муллабаеву, который ранее жестоко избил свою сожительницу прямо на улице.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Мужчина останется в следственном изоляторе до седьмого августа.

Напомним, видеозапись избиения разлетелась по соцсетям. На кадрах видно, как Муллабаев прыгает ногами по голове девушки, бьёт её мусорным баком и кричит: «Моя женщина — убью!». В отношении агрессора возбуждено четыре уголовных дела. Кроме того, он был арестован на десять суток за неповиновение полиции. Мать мужчины заявила, что в случившемся виновата сама пострадавшая, назвав конфликт «бытовой ссорой на почве алкоголя». Однако местные жители категорически не согласны с такой оценкой.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшая девушка находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое. Прокуратура держит ход расследования на контроле.