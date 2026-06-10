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В Иркутске руководителей стройфирмы будут судить за сокрытие 12,5 млн налогов

Деньги переводили в обход счетов компании и выплачивали гендиректору завышенную зарплату.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске перед судом предстанут генеральный и фактический руководители строительной компании. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере — более 12,5 миллиона рублей.

В 2024 году обвиняемые знали о долгах по налогам и страховым взносам. Налоговая уже приняла меры для принудительного взыскания, но руководители создали схему, чтобы заблокировать этот процесс. Деньги за выполненные работы перечислялись не на счета компании, а напрямую её кредиторам. Кроме того, одному из обвиняемых под видом зарплаты перевели крупную сумму в завышенном размере.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.

— Обвиняемые, имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и взносам, совершили сокрытие денежных средств на сумму свыше 12,5 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.