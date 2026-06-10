Бастрыкин затребовал доклад по факту массового отравления в кафе в Кумертау

В городе Кумертау посетители заведения общественного питания после приема пищи почувствовали недомогание. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Следователями СК России совместно со специалистами Роспотребнадзора организован комплекс следственных действий и санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.