Бастрыкин затребовал доклад по факту массового отравления в кафе в Кумертау

В городе Кумертау посетители заведения общественного питания после приема пищи почувствовали недомогание. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).