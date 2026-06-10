«Попутчик не существует»: эксперт предупредил о новой схеме обмана

Мошенники освоили новую схему обмана: они звонят родственникам пассажиров поездов, представляются попутчиками и сообщают о якобы случившейся беде. Об этом предупредил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
Злоумышленник утверждает, что рядом с пассажиром произошла чрезвычайная ситуация, и требует срочно перевести деньги. Схема строится на психологическом давлении: родственники в панике часто не могут быстро дозвониться до близкого в дороге.
Мошенники заранее собирают данные из утечек баз операторов связи, интернет-магазинов и социальных сетей — там можно найти информацию о планах на поездку, работе и родственниках. Если телефон жертвы недоступен, злоумышленники обзванивают всех близких, нередко подменяя номер так, чтобы звонок выглядел как входящий от самого пассажира, — пишет ТАСС.
«Такого попутчика в действительности не существует», — подчеркнул Кучава. По его словам, вся схема рассчитана на тревогу и растерянность близких в первые секунды разговора.
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