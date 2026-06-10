«Попутчик не существует»: эксперт предупредил о новой схеме обмана

Если вам позвонил незнакомец с сообщением о беде в поезде — не переводите деньги. Сразу перезвоните самому пассажиру или напишите в мессенджер. Если номер недоступен, свяжитесь с РЖД по телефону 8−800−775−00−00. Сообщить о мошенниках можно в полицию по номеру 102 или на горячую линию МВД.