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В Самаре готовятся к сносу незаконной дачи Качмазова за 150 млн рублей

В Самаре снесут незаконную постройку на территории памятника природы.

Источник: прокуратура Самарской области

В Самаре начали готовится к сносу незаконной постройки, известной как «дача Качмазова». Она расположена между Студеным и Коптевым оврагами — прямо на территории памятника природы. Строение связывают с Юрием Качмазовым, основателем группы «СОК», хотя официально предприниматель никогда не владел этой недвижимостью. Кадастровая стоимость участков (0,6 га) — 9 млн рублей, а построек — более 150 млн.

В 2025 году суд признал постройку незаконной и постановил снести. Швейцарская фирма, которая возвела виллу на заповедных землях, пыталась оспорить решение через апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам ее не поддержала.

По данным прокуратуры, в отделение судебных приставов Советского района уже направили исполнительный лист о взыскании сбора в 100 тысяч рублей. После этого иностранные собственники смирились с потерей имущества и начали вывозить личные вещи, однако затем подали заявление в суд с просьбой предоставить отсрочку сноса на полтора года. Ходатайство пока рассматривают.

Тем не менее участь «дворца в лесу» предрешена — в ближайшие годы его снесут. Сейчас разрабатывают техзадание на создание проектной документации, календарный план работ и другие необходимые документы.