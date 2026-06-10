В Самаре готовятся к сносу незаконной дачи Качмазова за 150 млн рублей

По данным прокуратуры, в отделение судебных приставов Советского района уже направили исполнительный лист о взыскании сбора в 100 тысяч рублей. После этого иностранные собственники смирились с потерей имущества и начали вывозить личные вещи, однако затем подали заявление в суд с просьбой предоставить отсрочку сноса на полтора года. Ходатайство пока рассматривают.