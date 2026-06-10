В Слониме пенсионерка забыла в магазине 3000 рублей — вот что было дальше. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Пенсионерка 25 мая 2026 года в Слониме закупалась в магазине, расположенном на улице Комсомольской. После покупок 86-летняя жительница Слонима забыла на земле пакет, в котором были документы, продукты, деньги в размере около 3000 рублей.
Пакет в скором времени забрал 50-летний местный житель. По документам он узнал адрес женщины, опустил их в почтовый ящик, а деньги решил оставить себе.
О случившемся женщина сообщила в Слонимский РОВД. Сотрудники милиции смогли установить личность подозреваемого. Деньги мужчина потратить не успел, у него изъяли всю сумму.
«Фигурант пояснил, что его попутал бес, однако за кражу ему все равно придется отвечать по закону», — сообщили в УВД.
Ранее милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда.
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