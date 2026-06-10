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В Слониме пенсионерка забыла в магазине 3000 рублей — вот что было дальше

В Слониме пенсионерка позвонила в милицию после похода в магазин.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме пенсионерка забыла в магазине 3000 рублей — вот что было дальше. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионерка 25 мая 2026 года в Слониме закупалась в магазине, расположенном на улице Комсомольской. После покупок 86-летняя жительница Слонима забыла на земле пакет, в котором были документы, продукты, деньги в размере около 3000 рублей.

Пакет в скором времени забрал 50-летний местный житель. По документам он узнал адрес женщины, опустил их в почтовый ящик, а деньги решил оставить себе.

О случившемся женщина сообщила в Слонимский РОВД. Сотрудники милиции смогли установить личность подозреваемого. Деньги мужчина потратить не успел, у него изъяли всю сумму.

«Фигурант пояснил, что его попутал бес, однако за кражу ему все равно придется отвечать по закону», — сообщили в УВД.

Ранее милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда.

Тем временем минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.

Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.